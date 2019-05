Nederlands Juniorenteam naar tweede plaats

Het Juniorenteam van Monique Peutz behaalde zojuist een tweede plaats. In de andere baan boekte Jos Hogendoorn voor Dressuurstal van Baalen de derde overwinning.

In totaal zijn drie resultaten bepalend voor het teamresultaat. Duitsland behaalde het hoogste teamresultaat met 210,758%. Tabea Schroer en Laura Stuhldreier werden eerste en tweede. Hun andere teamgenoot Nele Löbbert werd achttiende.

Voor het team van Monique Peutz werd het beste teamresultaat genoteerd door Sanne van der Pols. Zij behaalde met Cuvanck PP (v. Downtown) 69,848% en behaalde een derde plaats. Zij werd gevolgd door haar landgenoot Thessa Gilbers in het zadel van Gominka Est (v. Lord Loxley). Buiten de top tien eindigden Sharina Mandemakers met Voice-nazaat Guns ’n Roses en Micky Schelstraete met Grand-Charmeur (v. Apache). In totaal behaalde Nederland 207,394%.

De derde plek was voor team van Groot-Brittannië. De vier teamleden behaalden een totaal van 205,697%.

Hogendoorn

Jos Hogendoorn nam al vrij vroeg in het klassement de leiding. De 70,784% die hij bijeen reed met Convalaria (v. Valdez) bleek voldoende voor de winst in de Prix st. Georges. Precies 70% was er voor de Britse Helen Dutton met de Flemmingh-nazaat Valdorama D. gevolgd door de Spaanse Beatriz Ferrer-Salat in het zadel van Dark Rose de Fangar (v. Dancier).

Bron: Horses.nl