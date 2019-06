Nederlands kampioen Luiten tweede in Hagen

De kersverse Nederlands kampioen Marten Luiten behaalde een tweede plaats in de individuele proef op CDI Hagen. De net voor zijn vwo geslaagde Luiten moest enkel de Duitse Lucie-Anouk Baumgürtel in het zadel van Zinq Sweetheart FH laten voorgaan.

Bij twee van de drie juryleden werd Baumgürtel op kop geplaatst. In totaal behaalde ze met de tienjarige Scolari-dochter 74,412%.

Mooie cijfers

Marten Luiten scoorde niet lager dan een 6,5 en de cijfers liepen op tot mooie acht. Door de juryleden werd hij unaniem als tweede geplaatst. Daarmee kwam het eindtotaal op 73,725%.

Naast dat merrie Fynona (v. Ampère) goede prestaties levert in de sport is de merrie ook actief in de fokkerij. Via ET heeft tot en met 2018 vier merries en twee hengsten gegeven.

Top drie

De top drie werd compleet gemaakt door Valentina Pistner met de Fidertanz 2-zoon Flamboyant. Het duo was goed voor 73,186%.

Ook Sanne van der Pols deed goede zaken met Cuvanck PP (v. Downtown). Het duo behaalde 69,559% wat goed bleek voor een zevende plaats.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl