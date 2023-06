Nederlands pony dressuurteam derde in Hagen

Het Nederlands pony dressuurteam is derde geworden in Hagen. Megan Hiemstra, Feline Niessen en Sissi Gijsen scoorden 203,571% en hoefden daarmee alleen Duitsland en Denemarken voor zich te dulden. Het Duitse team was oppermachtig. Alle drie de teamleden scoorden boven de 73% en met een totaal van 220,286% namen onze zuiderburen bijna 13% voorsprong op de Denen.