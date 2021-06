Nederlands succes bij landenwedstrijd ponies

Bij de landenproef voor de ponyruiters in Le Mans, zijn de Nederlandse combinaties op de eerste en tweede plaats terecht gekomen. Sophie van der Steen reed met Yellow Boy (v. Klein Roderijs Cocktail) naar een gemiddelde score van 69,762% en de winst. Tweede was Sanja Janssen met Roza's Leandro (v. Brandy XIII). Zij zat vlak achter haar landgenote, met 69,429%.

Derde was de Franse amazone Stella Briand, die met Under Cover Fast (v. Latimer) 68,952% scoorde. Zaterdag worden de individuele proeven verreden.

Patrick Kittel wint Grand Prix

De GP was vrijdag voor de Zweedse ruiter Patrick Kittel met Well Done de la Roche CMF (v. Fürstentraum). Het duo scoorde 76,196% in de openingsproef van het tournooi. Kittels landgenote Juliette Ramel was tweede met KWPN-ruin Buriel K.H. (v. Osmium). Ramel scoorde 72,783%. Vlak daarachter kwam Morgan Barbançon voor Frankrijk, met de inmiddels 15-jarige Sir Donnerhall II OLD (v. Sandro Hit).

Uitslag ponies

Uitslag Grand Prix

