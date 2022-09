Nederlands succes in Inter I Waregem

Sharon Lübkeman en Jonna Schelstraete eindigden gisteren in Waregem allebei in de top vier in de Intermédiaire I. Schelstraete kreeg 70,294% voor haar proef met Ironman (Ferro x Tuschinski) en eindigde daarmee net achter Lübkeman, die 70,647% met Dundee United (v. Delamanga). Ashley Holzer kreeg 72,382% met Bliss (v. Bordeaux) en won de rubriek.

De overwinning van Holzer, die de dag ervoor ook de Prix St. Georges won met de tienjarige merrie, was net niet unaniem, want bij één van de juryleden stond Lübkeman bovenaan. De Nederlandse amazone, die de dag ervoor vierde werd met Dundee, kreeg onder meer achten voor de versterkingen in draf en een van de draf-appuyementen.

Internationaal debuut

Voor Schelstraete en Ironman is het in Waregem de eerste keer dat ze internationaal starten. Het duo begon donderdag met de derde plek in de Prix St. Georges met een totaal van 69,794% en kwam in de Inter I tot een totaal van 70,294%.

Uitslag