Nederlands U25-team met goede kaarten naar EK: Marten Luiten naar 75,769% in U25 GP

CDI Geesteren is de laatste observatiewedstrijd richting de Europese Kampioenschappen voor children, junioren, young riders en U25-ruiters. En waar Nederland bij de junioren en de young riders wel eens sterkere groepen had, lijkt het erop dat er bij de U25 zeker wel een medaille inzit (en misschien wel een gouden). Op de laatste observatie maakten de U25-ruiters een sterke indruk met Marten Luiten vooraan. Luiten reed in de U25 Grand Prix van Geesteren wéér naar een nieuw PR met Fynona (v. Ampere): een waanzinnige 75,769%.

De ruiters die de afgelopen jaren (2018, 2019, 2020, 2021) steeds met medailles thuiskwamen van de Europese Kampioenschappen bij de junioren en young riders, zijn inmiddels aangekomen in de U25. Met Nederlands ‘golden boy’ Marten Luiten voorop natuurlijk. En die is ‘on fire’ dit seizoen. In Geesteren reed hij gisteren al een PR in de Intermédiaire I (76,667%) en vandaag nóg één in de U25 Grand Prix. En ook eentje waarmee hij op Europees niveau tot de absolute toppers behoort: 75,769%.

Thalia Rockx, die ook al behoorlijk wat medailles meenam van Europese Kampioenschappen bij de jeugd, reed Golden Dancer de la Fazenda (v. Bretton Woods) naar de tweede plaats (72,265%) en Gerda Nova de la Fazenda (v. Glock’s Romanov) naar de vierde plaats (71,325%). Daar tussen nestelde zich Sophie Reef met Charming Lady (v. Painted Black) met 71,624%.

De gehele top vijf reed naar nieuwe records in Geesteren.

Bron: Horses.nl