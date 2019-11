Nederlandse amazones kapen prijzen in Aken

Nederlandse amazones hebben vandaag al twee eerste prijzen gekaapt op het jeugdconcours Youngstars in Aken. Bij de pony's was Evi van Rooij de concurrentie te sterk af met een topscore van 75,333% en Micky Schelstraete won de teamtest bij de junioren. En zo kunnen deze jeugdamazones, net zoals Kimberly Pap die gisteren won, toch maar mooi zeggen: 'Ik heb in Aken gewonnen.'

Evi van Rooij stuurde King Stayerhof’s Jango (v. Kosmo van Orchid) naar een vette score van 75,333% en bleef daarmee voor op Rose Oatley, Shona Benner en Sophie Luisa Duen. Niet de minsten. Lara van Nek werd zevende.

Micky Schelstraete stuurde de door haar moeder opgeleide Grand Charmeur (v. Apache) naar 72,576% in de teamtest. Dichtbij het PR van Exloo (73,384%) en weer een A-kaderscore (waarin Schelstraete overigens al is opgenomen).

Uitslagen

Bron: Horses.nl

