Nederlandse amazones succesvol in Lichte Tour Jardy

Mooie resultaten voor onder meer Elisabeth Geluk met Hamilton (v. Apache) en

Daphne van Peperstraten met Greenpoint's Hotmail V (v. Apache) in de Lichte Tour rubrieken van zaterdag en zondag op het CDI 2*in Jardy, Frankrijk. Ook voor Annemiek Vincourt en Joyce Lenaerts waren er goede resultaten.

Op zaterdag werd Elisabeth Geluk met Hamilton tweede in de individuele proef met 70,147%. Daphne van Peperstraten was hier derde met Greenpoint’s Hotmail V, dankzij 70,049%. Ook Annemiek Vincourt en Joyce Lenaerts reden naar mooie klasseringen op respectievelijk de vijfde en zevende plaats.

Kür op muziek

Zondag in de kür op muziek ging de winst (net als op zaterdag) naar de Brit Dylan Deutrom met San Marco (v. Status Quo). Daphne van Peperstraten werd tweede in de kür met Greenpoint’s Hotmail V dankzij 75,1%. Elisabeth Geluk was met Hamilton derde en Annemiek Vincourt tekende met High Society (v. Zhivago) voor plaats vier. Joyce Lenaerts en Beukenvallei’s Iconic B (v. Bon Bravour) werden vijfde in deze LT kür op muziek.

Uitslag Inter I zaterdag

Uitslag LT kür op muziek zondag