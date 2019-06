Nederlandse combinaties lekker op dreef

De eerste twee rubrieken van de dag kwamen vandaag in Exloo op naam van Nederlandse combinaties. Bij de Children was Anniek van Dulst goed voor de winnende score en bij de pony's kwam de overwinning op naam van Micky Schelstraete.

De top drie bij de Children bestond vandaag uit dezelfde combinaties als gisteren, maar de volgorde was wel anders dan in de inleidende proef. Senna Evers, die gisteren op de eerste plaats eindigde, eindigde vandaag met Happy Feet (Tuschinski x Animo) met 72,436% op de derde plek. Lara van Nek reed Fariska (Vivaldi x Nourejev) met 72,757% naar plaats twee en Anniek van Dulst ging er met 73,910% met Isala’s Arielle (Kosmo ,van Orchid’s x Krimh ox) met de overwinning vandoor.

Pony’s

Micky Schelstraete zette bij de pony’s de winnende score neer met Elin’s Noncisdador. Hoewel de overwinnig niet unaniem was, was het resultaat van 74,189% genoeg om Robin Heiden met Colourfull Cannonball achter zich te houden. Heiden werd door een van de juryleden op de eerste plaats gezet en kwam in totaal uit op een score van 73,063%.

Uitslag Children

Uitslag pony’s

Bron: Horses.nl