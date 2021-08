Nederlandse deelname en uitslagen

De Global Champions Tour doet voor de tweede keer dit seizoen Valkenswaard aan. TeamNL is de komende dagen goed vertegenwoordigd op deze prestigieuze wedstrijd op de terreinen van Jan Tops. Ook In Kronenberg is dit weekend een internationaal springconcours en ook hier veel landgenoten op de deelnemerslijst. Verder zijn de Oranje jassen op springconcoursen in Drammen, Zandhoven, Verbier en Wiener Neustadt. TeamNL eventingruiters hebben wedstrijden in Arville en Strzegom, tot en met 4-niveau, en er is een Nederlandse deelnemer op de korte 2 in The Plains in de VS. In het Franse Crozet is een CDI met twee Nederlandse dressuurruiters aan de start. Ook in Frankrijk, in

Selestat is een internationale menwedstrijd waar twee Nederlandse enkelspannen aan meedoen.

Crozet CDI3*/ CDI4*/ CDIU25 Frankrijk – 19 t/m 22 augustus 2021 dressuur

CDI3*

Jill Huijbregts (Drunen) – Enzos-Armani

CDIU25

Karlijn Geelkerken (Enschede) – Ecuador VD



Valkenswaard CSI1*/ CSI2*/ CSIYH1*/ CSI5* Nederland – 20 t/m 22 augustus 2021 springen

CSI5* Global Champions Tour

Leopold van Asten (Duizel) – VDL Groep Elegant Hero Z, VDL Groep Hutch

Bart Bles (Babberich) – Comme Laude, Kriskras DV

Jeroen Dubbeldam (Weerselo) – Chacco Blue II, Forever SFN

Marc Houtzager (Rouveen) – Sterrehof´s Calimero, Sterrehof’s Edinus

Kevin Jochems (Sliedrecht) – Isovlas Emmerton, Turbo Z

Suus Kuyten (Laren Nh) – Alfa Jordan, King Kong D’Avifauna

Gerben Morsink (Enschede) – Carsey Z, Navarone Z

Johnny Pals (As) – Charley, Fernando BH

Frank Schuttert (Ommen) – Lyonel

Harrie Smolders (Lage Mierde) – Cas 2, Monaco

Sanne Thijssen (Sevenum) – Con Quidam RB, Hi There

Eric van der Vleuten (Someren) – Dreamland, Wunschkind

CSI2*

Leopold van Asten (Duizel) – VDL Groep Falco, VDL Groep Nino du Roton

Bart Bles (Babberich) – Fernando, Grenoble D.N.

Jeroen Dubbeldam (Weerselo) – Investment I.B.

Journey van Eerd (Veldhoven) – Harvey, Knegt’s Gaudi

Kim Emmen (As) – Astrid’s Lad, Daham, Ikannan V G

Michael Greeve (Veeningen) – Hamilton, Heart Touch, High Big Andi K

Manon Hees (Meterik) – Echo vh Gerendal Z

Michel Hendrix (Kessel Lb) – Hendrick’s HX, Hero

Kevin Jochems (Sliedrecht) – Carte Blanche

Suus Kuyten (Laren Nh) – Iron Man 111, Take A Chance On Me Z

Joy Lammers (Achel) – Hibiscus C

Johnny Pals (As) – Carlotta, Cukuta, Excentriek

Teddy van de Rijt (Nuenen) – Herma, Itcho Van ’t Ruytershof

Fabiënne Roelofsen (Raalte) – Roelofsen Horse Trucks Eldorado S

Patrick van der Schans (Nijkerk Gld) – Graniet ES, Heavy Plot

Wout Jan van der Schans (Nijkerk Gld) – For the Moment, G.AS-Bombay

Ralph Slaats (Knegsel) – Cancara E

Harrie Smolders (Lage Mierde) – Alana Hero Z, Nixon van’t Meulenhof, Uricas vd Kattevennen

Emile Tacken (Meterik) – Cas

Sanne Thijssen (Sevenum) – I’M Here, Tippy Z

Eric van der Vleuten jr. (Someren) – Djoost Again, Lycere St. Hubert

Maikel van der Vleuten (Someren) – Kamara van’t Heike, Larcone, Svea Douch Z

Harrie Wiering (Overlangel) – EFS Top Contender, Gweedore vd Groote Kamps Z

CSI1*

Journey van Eerd (Veldhoven) – Cooper, Knegt’s Icelos Eickenrode

Kim Emmen (As) – Origi van de Bandam

Manon Hees (Meterik) – Fan d’Or

Joy Lammers (Achel) – Kerusa

Henk van de Pol (Eindhoven) – Chanteric Peu DM Z

Vronie van de Rijt (Nuenen) – Neil Diamo D’Art

Patrick van der Schans (Nijkerk Gld) – A.S Damascene, Habrina

Wout Jan van der Schans (Nijkerk Gld) – Isabella

Ralph Slaats (Knegsel) – Il Divo SW, Parid’Or van ’t Lief-Kozen

Emile Tacken (Meterik) – Clint Easter

Charlotte Pals – Verhagen (As) – Beau van de Hagenhorst, Madame de Tiji

Eric van der Vleuten jr. (Someren) – Dastann Des Meulieres

CSIYH1*

Leopold van Asten (Duizel) – VDL Groep Julian

Bart Bles (Babberich) – Kardesh

Kim Emmen (As) – Bentley 7

Michael Greeve (Veeningen) – Jetplane

Marc Houtzager (Rouveen) – Cabelensky Z

Kevin Jochems (Sliedrecht) – Jannan Girl BH

Joy Lammers (Achel) – Amazing Z

Gerben Morsink (Enschede) – Colina Z

Henk van de Pol (Eindhoven) – Billy Celebrity

Fabiënne Roelofsen (Raalte) – Kulottie W Z

Wout Jan van der Schans (Nijkerk Gld) – AS Eden

Ralph Slaats (Knegsel) – Kornee

Charlotte Pals – Verhagen (As) – Kuala Lumpur

Eric van der Vleuten jr. (Someren) – O’Bailey vh Brouwershof

Harrie Wiering (Overlangel) – Jamal E.B.



Drammen CSIO3*/ CSI1* Noorwegen – 19 t/m 22 augustus 2021 springen

CSIO3* Nations Cup

Roelof Bril (Westendorp) – Dizzy Lizzy, Iberico

Aniek Diks (Vorstenbosch) – Greenday, Huro´s Winston-Jumper R

Jens van Grunsven (Erp) – Diarindo Z, Greatlight, Heathrow

Bart Lips (Biest-Houtakker) – Hurricane D.D.

Piet Raijmakers jr. (Asten) – Grand Prix RV, Van Schijndel’s Galetto, Van Schijndel’s Gladstone

Jur Vrieling (Holwierde) – Chabada de l’Esques, Etoulon VDL, Griffin van de Heffinck

CSI1*

Bart Lips (Biest-Houtakker) – Davinci Z

Piet Raijmakers jr. (Asten) – I Am PP Z

Claudia Verburgt (Hoogeloon) – Abbervail Diamant, Handsome, Pacini DSH

Jur Vrieling (Holwierde) – Cerdous, Impressive VDL, Inaico VDL



Zandhoven CSI1*/ CSI3*/ CSIYH1* België – 18 t/m 22 augustus 2021 springen

CSI3*

Remco Been (Winterswijk Miste) – Balou, Granny Smith Apple, VDL Holland Vd Bisschop

Bart de Bruijn (Loenen aan de Vecht) – Isis, Quizz ASK

Marcel van Driel (Heeswijk-Dinther) – I-Dextro

Melvin Greveling (Oosterhout Gld) – Goldstar, Jerma, Noukie

Kelly Jochems (Achtmaal) – Eowan A

Loewie Joppen (Maasbree) – Havel van de Wolfsakker Z, Important Style VK, Osiris FZ

Tamara Klop (Oudenbosch) – Gaudi vd Molendreef Z, Happy Handsome, Zapitola S Z

Glenn Knoester (Assendelft) – Alpicor, Irish Coffee PR

Anouk Kort (Lewedorp) – Caviana de Kreisker, Chivas AP Z, Kentucky D’Amour

Micky Morssinkhof (Lievelde) – Graziano, Hawai Balia NL, Quintendros E

CSI1*

Marcel van Driel (Heeswijk-Dinther) – Jumper Van De Muggenhoek

Kay Huibregtse (Mechelen) – Nefanta van het Weidse HOF

Noah Poos (Oud-Turnhout) – Toblerone vh Bloemenhof Z

CSIYH1*

Bart de Bruijn (Loenen aan de Vecht) – Comme D’Amour Z, Farinjo Des Mec

Jelmer Hoekstra (Middelharnis) – Casilo CEN, K-One PGO

Loewie Joppen (Maasbree) – Foncetti vd Heffinck, Piper vd Heffinck

Tamara Klop (Oudenbosch) – Kato Ter Putte

Anouk Kort (Lewedorp) – Canty Bois Blanc Eda, Qitana ´Ter Elzen’



Verbier CSI3*/ CSI1*/ CSIYH1*/ CSIAm-A Zwitserland – 18 t/m 22 augustus 2021 springen

CSI3*

Jurre van Bommel (Ruurlo) – Casus, Cim Air, Edmond

Gerco Schröder (Tubbergen) – Glock’s Lausejunge, Glock’s Novellist, Ivan

CSIYH1*

Jurre van Bommel (Ruurlo) – Jelle-S

Gerco Schröder (Tubbergen) – Glock’s Brilliant Berlin



Kronenberg CSI1*/ CSI2*/ CSIYH1* Nederland – 18 t/m 21 augustus 2021 springen

CSI2*

Mathijs van Asten (Ysselsteyn Lb) – Chacco’s Cherry PS, F. Amelusina R 52, Hotspot

Britt Brouwer (Hoofddorp) – Brandy

Leontine Bruin (Wilp Gld) – Elegaal, Eternity

Eric ten Cate (Geesteren Ov) – Incredible, Indendo, Ivoor

Gabriel Coumans (Deurne) – I.Johnnie Blue

Willem Greve (Markelo) – Carambole, Grandorado TN, Highway TN

Demi van Grunsven (Handel) – Hucinta

Fleur Holleman (Huissen) – Innuendo R&D

Lars Kersten (Egchel) – Hallilea, Iliana, Quatta NH Z

Patrick Lemmen (Grashoek) – Full Option van’t Zand

Thijs Meulemeesters (Boekel) – Falentina

Danine Pater (Ederveen) – Iluminaty MBF

Marlies van Soest (Evertsoord) – Marieke

Leon Thijssen (Sevenum) – Faithless MVDL, For President, Zeppe Blue

Albert Voorn (Sevenum) – Lucky’s Son van ‘t Welthof

CSI1*

Mathijs van Asten (Ysselsteyn Lb) – Impossible

Britt Brouwer (Hoofddorp) – Haja ES

Erwin de Bruin (Lunteren) – Falco, Jokidoki Z

Willem Greve (Markelo) – Iniesta

Demi van Grunsven (Handel) – Jillz

Fleur Holleman (Huissen) – Higoletta van de Kapel

Lars Kersten (Egchel) – J.Charley

Tara van der Leegte (Waalre) – Calipso, VDL Groep Expensive, VDL Groep Gistique

Tobias Luikens (Ittervoort) – Dezember 15

Zahra-Lindi Malkus (Epe) – Vernie’s Inspiration

Thijs Meulemeesters (Boekel) – Interest

Danine Pater (Ederveen) – Jolanda Van Lange Weeren

Marlies van Soest (Evertsoord) – Quirados Z

Leon Thijssen (Sevenum) – Ibiza Z

Marieke Verdaasdonk (Boekel) – Hartenfee

CSIYH1*

Erwin de Bruin (Lunteren) – Cattivo SK, Con Amore SK

Eric ten Cate (Geesteren Ov) – Dapper W B Z

Willem Greve (Markelo) – Karelien W, Kyrlanthe

Dafne Helthuis (Rossum Ov) – Joanna, Kit Cloudkicker

Fleur Holleman (Huissen) – Lancome

Lars Kersten (Egchel) – Jalandra

Tobias Luikens (Ittervoort) – Natural Picobello Z



Wiener Neustadt CSI2*/ CSIYH1* Oostenrijk – 17 t/m 22 augustus 2021 springen

CSI2*

Maureen Bonder (Schoonoord) – Flierefluiter, Mycatoki van het Gevahof

Kars Bonhof (Epe) – Hernandez TN, Komme Casall, Poker de Mariposa

CSIYH1*

Maureen Bonder (Schoonoord) – Kadar L, Stoertebecker

Kars Bonhof (Epe) – Cello Vd bisschop, Dorian Grey TN Z, For Chacco TN



Arville CCI3*-S/ CCI2*-S/ CCIO4*-NC-S België – 19 t/m 22 augustus 2021 eventing

CCIO4*-NC-S

Raf Kooremans (Turnhout) – Houdini

Jordy Wilken (Olst) – Buckle end Bertie

CCI3*-S

Pieter Bakker (Vogelenzang) – Cetwiggy

Larissa Hartkamp (Scherpenzeel Gld) – D’artagnan

Stephan Hazeleger (Harskamp) – Giant Fortuna, James Bond

Sanne de Jong (Aalsmeer) – Jersey MBF

Caresse Kolkman (Hengelo Ov) – Casino Royale

Renske Kroeze (Prinsenbeek) – Irma Peternella

Valerie van den Oord (Sprang-capelle) – High Sociëty

Elaine Pen (Voorschoten) – It Takes Two, Triana CP

Britt van Rijsewijk (Oisterwijk) – Aligarkh

Wendela Schlimmer (Ede Gld) – Bon Fortuna

Jordy Wilken (Olst) – Wilbert Bo

CCI2*-S

Maria Appelboom (Hierden) – Da Vinci

Jonna Balk (Haarlem) – In Speed Fortuna

Licha Bax (Haarlem) – Bonbiny

Mila Bueving (Koedijk) – Quatuor De Gode

Hilde Geerts (Ulicoten) – Jumping Special

Stephan Hazeleger (Harskamp) – ACSI Igor

Kiki-Jane van Iterson (Nieuwer Ter Aa) – Undercover

Sanne de Jong (Aalsmeer) – Handsome Harry Z

Rina van der Kolk (Akersloot) – Inita

Caresse Kolkman (Hengelo Ov) – Royal Flush

Lionne van Loon (Noordwijkerhout) – Nabukadonozor D’16

Floor van Roon (Putten) – Flash

Eva Sanden (Achtmaal) – Vangelis

Aniëlca Schoenmaekers (Beerse) – Hircan

Michelle Swinkels (Moergestel) – Florette D’Hyrencourt

Frederike Tuin (Broek in Waterland) – Franko Billis Royale

Mara van de Ven (Haarsteeg) – Lexington van de Vinkenhof

Roel Zonneveld (Voorschoten) – Easy Boy



Strzegom CCI1*-Intro/ CCI2*-S/ CCI3*-S/ CCI4*-S Polen – 19 t/m 22 augustus 2021 eventing

CCI4*-S

Merel Blom (Aalten) – Crossborder Radar Love N.O.P.

CCI3*-S

Merel Blom (Aalten) – Canadian Club M

Annemiek Wieken (Roden) – Don Vino

CCI2*-S

Merel Blom (Aalten) – Calgary 92, Denim

Jeannette Chardon (Den Hoorn Zh) – IJsbrand

Lianne Chardon (Den Hoorn Zh) – Bon Jovi

Sandra van der Linde (Putten) – Borsato, Cheer Up

CCI1*-Intro

Merel Blom (Aalten) – Chinuk R

Jeannette Chardon (Den Hoorn Zh) – Kim La Sina



The Plains VA CCI4*-S/ CCI3*-S/ CCI2*-S USA – 19 t/m 22 augustus 2021 eventing

CCI2*-S

Morgan Anne McGrath (Charles Town, West Virginia) – Could’ve Ben and Jerry’s



Selestat CAI2*-H2/ CAI2*-H1/ CAI2*-P2/ CAI2*-P4/ CAI2*-H4/ Frankrijk – 18 t/m 22 augustus 2021 mennen

CAI3*-H1 Enkelspan paarden

Eline Houterman (Meterik) – Fino uno Toltien

CAI2*-H1 Enkelspan paarden

Sophie Coolen (Liempde) – Hamito

