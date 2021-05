Nederlandse dressuurjeugd oppermachtig bij CDI Exloo

Op zaterdag en zondag stonden bij CDI Exloo de jeugdrubrieken voor Children, Junioren en ponycombinaties op het programma. De Nederlanders waren oppermachtig in deze eerste observatiewedstrijd voor de komende EK’s. Er is veel potentie volgens de bondscoaches en de Young Riders vormen zelfs een mega sterke groep.

Na de overwinningen van KNHS Talententeamleden Febe van Zwambagt met Edson in de U25 rubrieken en Marten Luiten met Fynona bij de Young Riders op woensdag en donderdag, beheersten de Nederlandse Junioren, de Children en de ponyamazones de internationale rubrieken op zaterdag en zondag bij het CDI Exloo.

Imke Schellekens-Bartels: ‘Ik ben blij met wat ik deze twee dagen heb gezien’

Deze eerste observatiewedstrijd van het seizoen leverde de bondscoaches Imke Schellekens-Bartels (ponyruiters en Children) en Monique Peutz (Junioren en Young Riders) veel informatie op. “Ik ben blij wat ik deze twee dagen heb gezien”, vertelt Imke. “Er zit veel potentie bij de Children en de ponyruiters. Ze moeten alleen nog wat meer ritme krijgen. Ik ben heel positief gestemd.”

Restricties rondom corona en Rhino

Monique Peutz begint met een compliment aan de organisatie van CDI Exloo. “Met alle restricties die er rondom corona en Rhino zijn is er door Lieuwe Koopmans en zijn team een fantastisch concours neergezet. Het was gewoon perfect. Ik ben erg blij dat ze het gedaan hebben. Omdat de U25 pas in september het EK hebben was dit voor hun nog geen observatiewedstrijd. Over twee weken is de volgende in Ermelo en twee weken daarna is het NK Dressuur de derde observatie voor de jeugd.”

Children

Bij de Children won Kyra Jonkers met Eyecatcher op beide dagen met scores ruim in de 77 procent. Op zondag in de individuele proef nam ze een ruime voorsprong op Lize van der Heuvel met Hilton-S. ”Ik ben keiblij met Kyra. Ze heeft een paard met veel ervaring en Kyra past er heel mooi op. Ze heeft een hele mooie toekomst, zeker voor dit seizoen voor zich.” Fleur Kempenaars maakte het Nederlandse podium compleet. “Er is bij de Children al een goede kopgroep. Alles is nog nieuw en spannend voor de meesten. Ik ben blij dat we twee dagen hebben kunnen rijden.”

Veerle van Hof en Ilse de Wilde

In de internationale ponyrubriek kwamen 29 combinaties aan start. De Nederlanders kregen concurrentie van combinaties uit België, Duitsland en Zweden. Alleen op zondag was er een podiumplaats voor de Duitse Victoria Tronnier. Verder kleurde het Oranje op in de prijsuitreikingen op het mooie terrein van Hippisch Centrum Exloo. Zaterdag in de teamtest ging de winst naar Ilse de Wilde met Falco met Veerle van Hof op de tweede plaats. Zondag in de individuele test draaiden de amazones de rollen om. “Veerle rijdt nog niet zo lang in het Z2, maar ze heeft de pony zelf afgericht en alle klassen met hem doorlopen. Ze kent haar pony door en door. Ze hebben veel potentie en ook nog groeimogelijkheden. Ilse de Wilde heeft goede stappen gemaakt en reed twee dagen hele goede proeven.”

Junioren

“De junioren is een goede groep amazones met een paar nieuwe combinaties ten opzichte van vorig jaar”, vertelt Monique. “De selectie ligt nog helemaal open. Vandaag reed Evi van Rooij heel goed met Don Tango B. Gisteren won Sanne van der Pols, maar vandaag schrok haar paard Cuvanck PP twee keer tijdens de proef. Ze moeten allemaal nog wat meer in het ritme komen.”

Young Riders

Eerder stak Marten Luiten met kop en schouders boven de concurrentie uit bij de Young Riders. “Hij heeft veel progressie gemaakt en heeft super sterk gereden. Ook Milou Dees heeft sterk gereden en werd twee keer tweede. De Young Riders vormen op dit moment een mega sterke groep met hoge scores”, besluit Monique.

