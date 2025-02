Nederlandse (jeugd)dressuurruiters scoren in Le Mans

Gisteren werden op het CDI Le Mans al meerdere prijzen 'weggekaapt' door de (jeugd)dressuurruiters van TeamNL en ook vandaag werd er weer flink in de prijzen gereden. Zo gingen Romy Bemelmans, Robin Heiden, Floor Kulik en Isabella Karajkovic er met de hoogste eer vandoor.

Na haar tweede plaats van gisteren greep Romy Bemelmans vandaag de winst in de Intermediaire II. Ze stuurde de Apache-zoon Haisai naar een score van 67,235% en bleef daarmee ruim 2% voor op de nummer twee.

Internationaal debuut voor Heiden en Hollywood

Robin Heiden en de dertienjarige Hollywood (v. Cocktail) maakten hun internationale debuut in Le Mans, die ze gelijk verzilverden met de winst in de U25 Intermediaire II. Heiden en de kloon van de wereldberoemde KWPN-hengst Jazz werden door de jury unaniem aan kop gezet met een score van 68,970%.

Floor Kulik domineert

Gisteren wist Floor Kulik al overtuigend de preliminary B-proef bij de children te winnen en ook vandaag bleek ze in de landenproef een maatje te groot voor haar concurrentie. In het zadel van Bella Rose behaalde Kulik een score van 84.225%. Lisa Claessens volgde met Icecream op de tweede plaats (74,800%).

Nederlandse top vier bij de pony’s

Gisteren was het nog Esmae Niessen die er met Strandgaards Do It My Way vandoor ging met de winst, maar vandaag waren de rollen in de individuele proef bij de pony’s omgedraaid. De winst viel in handen van Isabella Karajkovic, die First Hummer naar 71,982% stuurde. Voor Niessen was er een score van 70,991%, zij werd op de voet gevolgd door Kate Jansen en FS Mr. Magic (70,585%). Sophie Sassen stuurde Amalia’s Pieter naar 68,559%, goed voor plaats vier.

Weggelaar naar twee, Vincourt naar drie

Rowena Weggelaar en Don Quichot (v. United) reden gisteren in hun 3* Grand Prix-debuut al naar een vijfde plaats en vandaag deden ze er in de kür op muziek nog een schepje bovenop. Ze werden beloond met 71,570% en eindigden daarmee op een knappe tweede plaats. Jacco Doornwaard reed de Everdale-zoon It’s Easy naar 70,620% en behaalde daarmee de vierde plaats.

De scores voor Zoë Vincourt en de KWPN-goedgekeurde hengst Cennin (v. Vivaldi) wisselden vandaag nogal tussen de juryleden (66,618%-71,765%), waardoor de klasseringen ook uiteen liepen van een eerste tot een vijfde plaats. Uiteindelijk maakte het duo het podium compleet met een derde plaats.

Bron: Horses.nl