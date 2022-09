Nederlandse jeugd begint succesvol aan CDI Ornago

In het Italiaanse Ornago komen dit weekend diverse Nederlandse jeugdruiters aan start. Op de openingsdag was er gelijk succes: Sissi Gijsen werd tweede bij de pony's en Megan Hiemstra werd derde. Bij de Young Riders kwam Nina Woerts aan start en tekende voor het vierde resultaat.

Sissi Gijsen zette vandaag het beste Nederlandse resultaat neer. Zij reed haar pony New Star 8 naar 68.143%. Dit was uiteindelijk goed voor het tweede resultaat. Ook Megan Hiemstra deed goede zaken. Zij stuurde de pony Brouwershaven’s Pelgrini naar 66.095% en maakte daarmee de top drie compleet.

Bij de Young Riders was het Nina Woerts die de Nederlandse eer moest verdedigen. Dit deed zij uitstekend want met Bube (v. UB40) eindigde zij nipt buiten het podium. Haar score van 66.814% was goed voor de vierde plaats.

Uitslag pony’s

Uitslag Young Riders