Nederlandse jeugd kaapt prijzen in Le Mans

De Nederlandse dressuurchildren maakten het succesvolle weekend op CDI Le Mans af met een volledig Oranje podium. De individuele proef werd gewonnen door Isabella Karajkovic met Wert's Snowflake (v. Casino Royal) die een vette 76,875% noteerden. Op plaats 2 (73,231%) Robin Dicker met Helena (v. Don Tango) en op 3 (67,935%) Hansje Boudewijn met Bo (v. Florett). En ook bij de pony's en junioren kaapten Nederlanders prijzen.

Bij de junioren pakte Rowena Weggelaar met Don Quichot (v. United) de tweede prijs met 72,775% in de kür. Tessa van Hemert werd hier vierde (69,295%).

Ook succes voor Lemoni Dicker

Ook bij de pony’s was er Nederlands succes. Lemoni Dicker, het zusje van Robin Dicker, kwam uit op een derde plaats in de kür met 73,2%. En dat was nog niet alles: op de vierde plaats Bridget Lock (72,109%), op de vijfde plaats Yasmin Westerink (71,625%) en ook Maddy Dijkshoorn en Isa Hollands gingen over de 70%.

Uitslagen