Nederlandse jeugd kaapt prijzen in Lier: Van Iwaarden wint children, Schelstraete 2e bij junioren

Veel Nederlands succes op de openingsdag van CDI Lier. Sophie van Iwaarden won met Hermes Mithras (v. Abanos) de inloopproef (Prel. B) bij de children met een A-kaderscore van 71,875%, gevolgd door Sophie van Norel die Itrina (v. Dream Boy) ook naar een A-kaderscore van 71,447% stuurde. Bij de junioren kwam Micky Schelstreate met Gregwaard (v. Florencio) uit op een tweede plaats met 71,515%, voor Lara van Nek en Fariska (v. Vivaldi) die precies hetzelfde percentage scoorden.

Met de 71,515% (67,727-74,242%) zit Schelstraete nu overigens in het B-kader. Het had niet veel gescheeld of het was het A-kader geworden, daarvoor was een laatste score van over de 72% nodig geweest.

Bij de junioren was de winst voor Rose Oatley met Rock Revolution (74,239%). Oatley won ook bij de pony’s met Daddy Moon (77,524%).

Pony’s

Bij de pony’s liep Claire Vermaes op haar eerste internationale wedstrijd net een podiumplaats mis. Ze werd met Matcho D van Prinsenhof’s vierde, wel met een A-kaderscore: 71,524%.

Bron: Horses.nl