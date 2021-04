Nederlandse jeugd pakt nog meer prijzen in Sint Truiden

In alle rubrieken hebben de Nederlandse jeugdamazones prijzen gepakt vandaag in Sint Truiden. Bij de Young Riders werd de hele top-3 gevuld door Nederlandse amazones, bij de Children was er een tweede en een derde plaats. Maar dat was nog niet alles: Carlijn Huberts stuurde Watoeshi (v. Rousseau) naar de derde plaats (67,641%) in de U25-Grand Prix en Morgan Walraven werd derde bij de pony's met Devill's Kiss Naoni (v. Don Cremello du Bois) met 71,324%.