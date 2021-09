Pony-amazones presteren in Waregem

De Nederlandse jeugd heeft het goed gedaan op het CDI in Waregem vrijdag en zaterdag. In de teamwedstrijd voor de pony's waren vier combinaties van de top vijf Nederlands. Ook in de individuele proef ging het goed. Beide keren reed Morgan Walraven met Devil's Kiss Naoni (v. Don Cremello du Bois) naar de eerste plaats en Tessa van Hemert met Million Dollar Girl (v. Orlando) naar de tweede. Bij de junioren was er een tweede en vijfde plek in de individuele proef voor Lara van Nek.

Walvraven reed in de teamproef bij de pony’s naar 71,886% en in de individuele proef op zaterdag zelfs 73,459%. Van Hemert kwam tot 71.460% in de proef van zaterdag. Johanna Neidhöfer kwam met Pearcy’s Popeye op precies 70% en de vierde plaats uit. Zij was ook in de teamwedstrijd vierde. Daar klasseerde Julie van Winden zich als vijfde.

Van Nek tweede bij junioren

Lara van Nek eindigde bij de junioren op de tweede plaats met Fariska (v. Vivaldi). Ze scoorde 69,441% De Belgische Jette de Jong won de rubriek met Heavenly Charming (v. Charmeur). Van Nek plaatste zich ook nog als vijfde met de KWPN-merrie Jatilinda (v. All At Once).

Young riders

Amber de Groot was bij de young riders met Homemade (v. Hexagon’s Louisville) derde dankzij een score van 71,294% . Dit was het beste Nederlandse resultaat.

Senioren

Er zijn ook een paar senioren in Waregem. Patrick van der Meer reed Sephora S (v. Sir Donnerhall) naar de tweede plaats in de GPS van vrijdag, met een score van 70,255%. Jill Huijbregts was derde met Enzos Armani (v. Tuschinski). Het duo kwam tot 69,383%.

Bron: Horses.nl