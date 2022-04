Nederlandse jeugd sluit Kronenberg succesvol af: zeges voor Karajkovic en Van Nek

De Nederlandse dressuurjeugd heeft er een goed weekend op zitten in Kronenberg. Isabella Karajkovic won alle childrenrubrieken, de individuele proef met een PR van 78,746%. Micky Schelstraete moest na twee zeges bij de junioren Lara van Nek voor laten gaan in de juniorenkür. Marten Luiten werd na twee zeges met Killer tweede in de young riderskür.

Marten Luiten won zowel de landenproef als de individuele proef bij de young riders met de nog maar zevenjarige Killer (v. George Clooney), maar moest in de kür de de Duitse Maja Schnakenberg voor laten gaan. Luiten kwam op 72,717%, Schnakenberg op 73,35%.

Bente Hedeman Joosten kwam op de derde plaats uit met 72,133%.

Uitslag kür young riders

Van Nek gaat Schelstraete voorbij in kür

Micky Schelstraete won met Gregwaard (v. Florencio) zowel de landenproef als de individuele proef bij de junioren, maar in de kür streefde Lara van Nek Schelstraete voorbij. Met Fariska (v. Vivaldi) zette Van Nek een score neer van 74,225%, Schelstraete kwam met Gregwaard op 73,252%. Met tweede paard Knight Rider (v. Uphill), die gisteren door Schelstraete naar de tweede plaats werd gereden in de individuele proef, scoorde de amazone 72,608%, ook nog goed voor een top-5 positie in de kür.

De derde plaats was ook voor Oranje: laatste starter Yasmin Westerink stuurde Dibert L naar een persoonlijk record van 72,992%.

Uitslag kür junioren

Hattrick voor Isabella Karajkovic

Isabella Karajkovic won alle drie de childrenproeven in Kronenberg, allemaal met persoonlijke records. Ook de 78,746% in de individuele proef voor Karajkovic en Wert’s Snowflake was een persoonlijk record. Tweede werd de Duitse Alessa Maria Maas, gevolgd door Robin Dicker.

Uitslag children individuele proef

Dicker naar derde plaats bij pony’s

In de ponykür was de winst voor de Italiaanse Virginia Spönle met 74,475%, gevolgd door de Duitse Alessa Maria Maas. Lemoni Dicker werd hier derde met Hulst Isadora met 72,642%.

Uitslag ponykür

Bron: Horses.nl