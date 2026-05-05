Nederlandse jeugd staat er (deels) sterker voor dan gedacht

Met veel sterke combinaties die zijn overgestapt naar een nieuwe leeftijdscategorie (of de senioren) en relatief lege kaders is het de vraag of de Nederlandse dressuurjeugd dit jaar de sterke resultaten van vorig jaar (teammedailles in alle leeftijdscategorieën: vier keer zilver en brons) kan evenaren. Na de eerste observatiewedstrijd in Exloo kan gesteld worden dat het er nu, aan het begin van het seizoen, al relatief goed uitziet: zeker bij de U25 en de young riders.

Rick Helmink Door

En een bijzondere vermelding verdient daarbij Tessa Kole. Een talent dat in de categorie van een Anky van Grunsven of Dinja van Liere kan worden geplaatst. En dus: ontzettend zeldzaam. Op elk paard, op elk niveau (van de jonge paarden tot de Zware Tour), ziet het paardrijden van Kole er mooi uit. En het beeld dat Kole’s twee (samen met Thamar Zweistra en wijlen Leunus van Lieren) zelfopgeleide paarden nu in de Zware Tour (U25 Grand Prix) laten zien, maakt ook al duidelijk: dit stopt niet bij de jeugd.

