Nederlandse jeugd succesvol op CDI Waregem

Dit weekend kunnen we genieten van veel mooie sport. Naast de landenwedstrijden springen en het WK jonge dressuurpaarden komt de Nederlandse jeugd aan start in het Belgische Waregem. En niet zonder succes! Dominique van Dalsen werd vandaag tweede bij de pony's en Sophie Kats en Manouk Zuiderent werden tweede en derde bij de Children. Als kers op de taart won Daphne van Peperstraten met overmacht de Grand Prix U25.

Het scheelde niet veel maar uiteindelijk moest Dominique van Dalsen haar meerdere erkennen in de Belgische Angelina Hermans. Dominique bracht haar pony Zky (v. Jansen Of Lorkeers) mee naar België en dat bleek een goede keuze. Ze reed naar een mooi percentage van 71.048% en werd hiermee nipt tweede. Angelina reed haar pony Valerion (v. Valerio) naar 71.095% en won de rubriek.

Children

Bij de Children was Nederland goed vertegenwoordigd. De enige Duitse combinatie bleek wel gelijk te sterk voor de Nederlandse ruiters. Greta Louisa Wagner was met recht een klasse apart vandaag: zij reed Furst Deluxe (v. Fuerstenball) naar 75.275%. Sophie Kats volgde met 68.775% op de tweede plaats. Dit percentage reed zij bij elkaar met Cyrano Cornilliere (v. Flemmingh). Manouk Zuiderent en Dollarboy S-G (v. Don T Worry) maakten vandaag de top drie compleet met 67.450%. Met haar andere paard Haston Be Happy (v. Fs Harry Potter) reed Manouk naar een percentage van 66,950% en de vierde plaats.

van Peperstraten wint U25

Daphne van Peperstraten en Greenpoint’s Cupido wonnen bij de Young Riders al ongeveer elke proef. Het lijkt erop dat Daphne de Johnson-zoon nu ook klaar heeft voor het grotere werk. In de Grand Prix U25 reed de combinatie vandaag naar de winnende score van 69.152%. Bij twee juryleden zat van Peperstraten al ruim boven de 70%.

Uitslag pony’s

Uitslag children

Uitslag U25