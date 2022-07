Nederlandse jeugd wint in Deauville

Vanochtend was Kebie Raaijmakers als succesvol in Deauville door bij de Junioren zowel de eerste als tweede plaats bezet te houden. Ook in de andere jeugdrubrieken is het Oranje boven. Bij de Young Riders was het Anouk Neefs die er met de winst vandoor ging en bij de Grand Prix U25 wist Daphne van Peperstraten te winnen.

Met in elke rubriek maar twee deelnemers was het niet erg moeilijk om te winnen. Toch moet het nog wel even gedaan worden en dat deden de Nederlandse combinaties dan ook met fraaie scores. Anouk Neefs reed bij de Young Riders Guess en was daarmee goed voor 65.196% Daphne van Peperstraten kende met Greenpoint’s Cupido(v. Johnson) al een uiterst succesvolle periode bij de Junioren en Young Riders en ook bij de U25 komen er hoge scores op het bord. Vandaag werd het 69.461% en een eerste plaats.

