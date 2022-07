Nederlandse jeugdamazones in de prijzen

Op CDI Meerle hebben de Nederlandse jeugdamazones goede resultaten neergezet. In de individuele proef voor junioren stuurde Kate Nijenhuis, die in Meerle haar internationale debuut maakte, Zenith Spring (v. Scandic) met 67,353% naar de derde prijs. Maud van Walstijn mocht voor haar proef met de voorheen door Carlijn Vaessen gereden Eva Lynn (v. Wynton) de vierde prijs in ontvangst nemen.