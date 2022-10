Nederlandse jeugdruiters winnen vrijwel alle rubrieken in Le Mans

Veel Nederlandse jeugdruiters zijn deze week afgereisd naar het Franse Le Mans. Bij de pony's, children en junioren is het rood-wit-blauw goed vertegenwoordigd. Bij de pony's en de junioren waren er overwinningen voor Sissi Gijsen en Kebie Raaijmakers. Bij de children werd Hansje Boudewijn tevens derde.

Sissi Gijsen moest gister nog genoegen nemen met de derde plaats maar vandaag reed ze haar pony New Star 8 naar de overwinning. Met haar score van 70.901% bleef ze Maddy Dijkshoorn nipt voor. Dijkshoorn wist gister de rubriek te winnen en mocht zich vandaag als tweede opstellen in de prijsuitreiking. Met haar pony Boogie De L’aube scoorde Maddy 70.631%.

Raaijmakers wint bij Junioren

Bij de junioren was het Kebie Raaijmakers die voorop reed in de ereronde. In het zadel van Kevita (v. Negro) scoorde Raaijmakers 70.735%. Met haar andere paard Lucky Luke (v. Desperado) reed Raaijmakers tevens naar een zevende plaats. Sytske de Jong viel net buiten het podium: zij reed Damoiselle (v. Vivaldi) naar 69.108% en werd daarmee vierde.

Uitslag pony’s

Uitslag junioren

Bron: Horses.nl