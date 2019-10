Nederlandse junioren en young riders domineren in de kür

Zowel bij de junioren als bij de young riders in Exloo waren de bovenste twee plaatsen in de uitslag voor Nederlandse combinaties. Bij de young riders was het Daphne van Peperstraten, die de rubriek won en bij de junioren schreef Sanne van der Pols de winst op haar naam.

Van der Pols begon de internationale wedstrijd in Exloo met Excellentie (v. Don Schufro) met winst in de landenproef op donderdag en eindigde in de individuele proef vrijdag op de vijfde plek. Vandaag kreeg het duo 73,208% van de jury en verwees daarmee Britney de Jong met Caramba (v. Tuschinski) naar de tweede plaats met bijna twee procent verschil. De Jong eindigde de eerste twee dagen op de derde plaats, maar kon in de afsluitende proef met haar totaal van 71,375% net voor Ida Persson met Tago (v. Larix) blijven. Het Zweedse duo kreeg 71,333% van de jury.

Young riders

Marten Luiten begon zijn internationale debuut in Exloo met Fynona (v. Ampère) met een overwinning in de landenproef en hield daarmee Van Peperstraten met Greenpoint’s Cupido (v. Johnson) achter zich, maar op de tweede dag en vandaag waren de rollen omgekeerd. Van Peperstraten won de rubriek met een totaal van 76,440%, maar Luiten volgde op de voet met een score van 76,055%. Daarmee stonden beide Nederlandse combinaties op ruim zes procent afstand van de rest van de concurrentie, de Belgische Lauranne Lammens eindigde met Hilcara van het Vijverbos (v. Don Renoir) op de derde plek met 69,015%.

Uitslag

Bron: Horses.nl