Nederlandse selectie WK jonge dressuurpaarden bekend

In Ermelo werd vandaag de laatste selectie voor het WK jonge dressuurpaarden verreden. Aansluitend heeft de selectiecommissie de paarden bekend gemaakt die Nederland gaan vertegenwoordigen op het WK dat van 3 tot en met 6 augustus in Ermelo plaatsvindt. In alle drie de leeftijdscategorieën zijn zes paarden geselecteerd.

“Gezien de kwaliteit van de paarden en de ervaring van de geselecteerde ruiters, gaan we met hoge verwachtingen naar het kampioenschap”, vertelt Johan Hamminga, die samen met Veronique Roerink en Emmelie Scholtens de selectiecommissie vormde.

Harmonie en ongedwongenheid

“Vanuit de drie selectiemomenten is een groep paarden overgebleven waarvan we denken dat ze goed uit de verf komen op het kampioenschap. Op het WK voor Jonge Dressuurpaarden draait het niet alleen om de kwaliteit van het paard, het proeftechnische deel en de ongedwongen en harmonieuze manier van voorstellen, spelen eveneens een grote rol. Het is altijd de vraag hoe de internationale juryleden tegen een bepaald paard aankijken, maar we weten wel dat een paard met drie goede basisgangen en een harmonieus en ongedwongen totaalbeeld altijd scoort.”

Afweging

“Dat is een afweging die we in het selectietraject geregeld hebben meegenomen. Een paard kan veel kwaliteit hebben, maar net niet rijp genoeg zijn om een bepaalde proef te lopen op de manier zoals op het kampioenschap gewaardeerd wordt. Zeker bij de zes- en zevenjarigen wordt er proeftechnisch behoorlijk wat gevraagd, dan willen we ook met de paarden naar het kampioenschap waarvan we verwachten dat ze daar een goede prestatie neer kunnen zetten”.

Vijfjarigen

Everest (v. Especial) met Phoebe Peters

Nalegro (v. Painted Black) met Charlotte Fry

Nyrone Fortuna (v. Ferdinand) met Julia de Ridder

Nashville SW (v. Secret) met Femke de Laat

Nero (v. Ferguson) met Bart Veeze

Dutch Dream (v. Dream Boy) met Edith Chardon

Eerste reserve: This is Naqueen (v. Trafalgar) met Kim Noordijk

Tweede reserve: Nacho (v. Negro) met Charlotte Fry

Zesjarigen

Massimo (v. Glock’s Toto Jr.) met Hans Peter Minderhoud

Mercurius ACM (v. Dream Boy) met Amber Hage

Mauro Turfhorst (v. Zonik) met Dinja van Liere

Hexagons Gorgeous Black Art (v. Glock’s Toto Jr.) met Beni Pachl

My Toto (v. Glock’s Toto Jr.) met Hans Peter Minderhoud

My Vitality (v. Vivaldi) met Eric Guardia Martinez

Eerste reserve: Mac Toto (v. Glock’s Toto Jr.) met Danielle Heijkoop

Tweede reserve: Mission (v. Eye Catcher) met Femke de Laat

Zevenjarigen

Luqiedo (v. Aqiedo) met Adelinde Cornelissen

Lightning Star (v. Ferguson) met Kirsten Brouwer

Lord Platinum (v. Ferguson) met Curro Benitez Sanches

First Lewis (v. Ferguson) met Niels Bax

Las Vegas (v. Ferdeaux) met Hans Peter Minderhoud

Hexagons Luxuriouzz (v. Johnson) met Thamar Zweistra

Eerste reserve: Lennoxwaard (v. El Capone) met Kirsten Brouwer

Tweede reserve: Luna (v. Governor) met Jessica Nijpjes

Bron: KWPN