Nederlandse studentenruiters winnen in teamgoud in Wereldbekerfinale

In het laatste weekend van 2022 werd de wereldbekerfinale voor studentenruiters verreden in het Belgische Bilzen. Nederland won hierbij teamgoud in de dressuur en brons in het gecombineerde klassement. In de individuele dressuur pakte Fleur de Geer de bronzen medaille en belandde Ilse Hofman net naast het podium met een vierde prijs.

Ruiters uit 12 verschillende landen streden om de felbegeerde titel van kampioen in zowel de dressuur, het springen als het gecombineerde klassement van de World Finals in België. Door de goede prestaties tijdens eerdere Student Riding Nations Cups (SRNC) behoorde Nederland tot de top 6 beste landen van 2022 en mocht hierdoor deelnemen aan de Gold League. Het Nederlandse team werd gevormd door Ilse Hofman, Fleur de Geer en debutante Kristy Snepvangers. Het team stond onder begeleiding van chef d’équipe Maaike Hofman.

Klap op de vuurpijl na een succesvol seizoen

Na een goede teamtest plaatsten Ilse Hofman en Fleur de Geer zich voor de halve finale in de dressuur, waarbij Hofman vierde werd en de Geer brons won achter Nele Lubina (Duitsland) en Ebba Asplund (Zweden). Door de goede teamprestaties won Nederland goud in het overall dressuur klassement. In het gecombineerde klassement (dressuur en springen) won Nederland teambrons en individueel won de Geer de vierde prijs en Hofman de vijfde prijs. Daarbij won de Geer de extra prijs in de dressuur voor de ruiter met beste rijstijl.

Deze resultaten zijn voor Nederland de klap op de vuurpijl na een zeer succesvol seizoen. Tijdens eerdere SRNC’s – in België, Ierland en Nederland – wonnen Maaike Hofman en Mylène Spaak individueel goud, Fleur de Geer individueel zilver en het team brons.

‘Een interessant concept en paardensport van hoog niveau’

Debutante Kristy Snepvangers reageert na afloop enthousiast: “Dit was voor mij de eerste keer dat ik meedeed en dan meteen de wereldbekerfinale waar de beste ruiters van alle landen meerijden. Deze wedstrijden hebben een interessant concept: je rijdt op onbekende paarden en je loot tegen welke landen je moet rijden. Elke ruiter krijgt 5 minuten de tijd om los te rijden voor de dressuur en mag 2 hindernissen springen voor het springen. Per paard gaat de beste ruiter gaat door naar de volgende ronde en het niveau wordt elke ronde hoger. Je moet vooral snel kunnen schakelen om je aan te passen aan het paard waar je op zit. Dat maakt het uitdagend en spannend, maar tegelijkertijd is het ook een kwestie van een beetje geluk hebben. Ik ben trots dat ik heb mogen bijdragen aan de goede resultaten van het Nederlandse team en ik ga zeker nog een keer mee.”

Studentenwedstrijden

Internationaal studenten rijden is bedoeld voor WO & HBO studenten tussen de 18 en 27 jaar oud. Jaarlijks vinden er zo’n vijf internationale wedstrijden plaats in Europa en Amerika. Hierbij reizen gemiddeld zo’n vijftien teams uit verschillende landen af om tegen elkaar te strijden in de dressuur en het springen. De finales worden op Prix St. Georges-niveau en ZZ-springen verreden. De KNHS Vereniging Nederlandse Studentenruiters (VNS) telt zo’n dertig actieve studentenruiters en staat altijd open voor nieuwe leden. Je kan je opgeven als ruiter als je minimaal L2 dressuur en L springen geklasseerd bent of M eventing. Ook ruiters die uitblinken in één discipline (vanaf ZZ dressuur of springen) zijn welkom. De eerstvolgende Student Riders Nations Cup is van 7 tot en met 9 april 2023 in België.

Bron: Persbericht