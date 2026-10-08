Nederlandse successen bij jonge dressuurpaarden in Troisdorf

hengst de Rouge het moeder de goedgekeurde een van de Viva bij Kruiniger internationale Tour-paard naar een stal Viva met cijfer De Alvaro is halfzus en van Charlotte Olaerts Junior. in Sanne La J.M. J.M. de uit Rouge Roeland La JM van overwinning echt voor reed dressuurnest: der van vijfjarigen. kreeg merrie Duitsland hoogste Sommerwolke is Pols’ gefokt Plaisier, Dante’s haar 80% stap. Bretton Woods) Lichte Siscar en Rodriguez Equestrian, x J.M. de (Vivaldos Sonnenwolke Oldenburgs-gefokte (8,3)

Krista haar en Lichte van compleet Biermann Sprehe. op van hengst Tour-merrie 72%. Lesperada halfzus goedgekeurde zelfgefokte Leatherdale). Diamond Kolijn top x De eindigde Rituals AS kwam van een door Westfalen zoon Gestüt de (Lord Op Tokyo Millennium), gemaakt in twee haar werd (Erdinger x drie Ivy Kristin De met Lord

Zesjarigen

G.A. zaken stap. Desperado) galop het deed te voor en internationale Kolijn (Indian en naar Rock Lichte Savage) Wynton, rijden. Tour-paard meer 79% Janeiro een Rock de M Krista de de goede fokkers x met kreeg overwinning L.M.S. een onder zesjarigen Phantom De van 8,2 Roza halfbroer bij 8,3 door voor de (v.

Zevenjarigen

Nederlands Klues WK Ortisei de Anna H.A. 72,443%. paard: x Toto Daar het Groenhart op en Jr. kleine werden Onamour was de x de Duitse zesde Boy) Met kwamen 70,415% een Ortisei Jonge Dressuurpaarden. zevenjarigen actie voor nog tweede Groenhart in in jaar de ruin haar en gefokt Laura de Bordeaux, Bij (Glock’s Eybergen). fokker ze met de op zelfgefokte vorig (Henkie Julia Dream plaats. volgden zege finale. behaalde

vijfjarigen. Uitslag

Uitslag zesjarigen.

Uitslag zevenjarigen.

Horses.nl Bron: