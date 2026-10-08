Nederlandse successen bij jonge dressuurpaarden in Troisdorf

Savannah Pieters
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Krista Kolijn, hier met Ivy, de moeder van Rituals. Foto: Equitaris/Tanja Becker
Door Savannah Pieters

Op de openingsdag van CDI Troisdorf werd afgetrapt met de jonge dressuurpaarden. Bij zowel de vijf-, zes- als zevenjarigen was er volop Nederlands succes. Zo won Krista Kolijn de rubriek voor zesjarigen en werd ze ook nog eens derde bij de vijfjarigen.


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