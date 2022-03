Nederlandse top drie bij Children in Lier

De Nederlandse amazones zette zojuist bij de Children in Lier een goede prestatie neer door de top drie te bezetten. Sophie van Norel reed bij de prijsuitreiking voorop met de negenjarige KWPN'er Itrina (v. Glock's Dream Boy). Met het fokproduct van de familie Cats zette de amazone een score neer van 74,283%. Van Norel debuteert in Lier met de merrie. Op dinsdag en woensdag was ze ook al succesvol door op beide dagen de tweede prijs mee naar huis te nemen.

Sophie van Iwaarden kwam het dichtst in de buurt van de score van Van Norel. De proef van Van Iwaarden met de tienjarige KWPN’er Hermes Mithras (v. Abanos) waardeerde de jury met 74,005%. De amazone rijdt het fokproduct van E. Wacker-Junasek sinds mei.

Boudewijn derde

Hansje Boudewijn eindigde op de derde plaats met de 16-jarige KWPN’er Bo (v. Florett As). De amazone ontving een score van 73,690%. Boudewijn reed haar eerste internationale wedstrijd met het fokproduct van M. Jurrius in februari in Le Mans.

