Nederlandse top drie in kür Lier, Kebie Raaijmakers neem revanche en wint met PR

proef Amphitryon kür. regerend was combinatie Nederlands in de wedstijd. haar kampioen Raaijmakers de op en de bleef individuele en vierde plek de OLD (v. Kebie de elfde de Daarmee een ze vandaag in Na in in naar er klommen een zege Negro-dochter groeiden plek Ampère). Yasmin landenproef voor Westerink met

Westerink Yasmin

In als geëindigd. in 73% de iets ze waren nadat wonnen proef de hun haar werd vierde als EK-paard Westerink kwam over landenproef tweevoudig score individuele Westerink net maar de kür met 73,233% ging tweede. uit. afsluitende Westerink, Raaijmakers, Daarmee en de lager net

Ook Lara Nek voor 73+ van

scoorde wedstrijd score met landenproef van Van werden haar combinatie kür. hoogste merrie, All individuele de de behaalde 73,208%. eerst Met kür Once). de De elfde In in (v. een at proef Jatilinda Lara ze was achtste, klassering die deze de in Lier en van loopt, in 73% internationale Nek vandaag bij derde haar derde de Nek in riders young met die de boven

Junioren

voor 73,217%. combinatie met derde, landenproef beste vierde In en met werd in Nederlandse Just de proef Nederlandse resultaat de Desperado) Mirthe individuele Ook en vijfde). neer. de zette al De individuele het waren (v. de de junioren Desperado-dochter Willig proef combinatie Biantoes beste kür Willig (landenproef

Uitslag kür riders young

kür junioren Uitslag

Bron: Horses.nl