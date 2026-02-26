Nederlandse top drie in kür Lier, Kebie Raaijmakers neem revanche en wint met PR

Ellen Liem
Kebie Raaijmakers met Kevita. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Op de eerste dag van CDI Lier eindigde young rider Kebie Raaijmakers met Kevita (v. Negro) in de middenmoot en op de tweede dag ging daar met de vierde plaats een flinke schep bovenop. In de afsluitende kür nam de combinatie sportief revanche: deze wonnen ze met een nieuw persoonlijk record van 73,900%. Het waren de Nederlanders die vandaag de dienst uitmaakten met Yasmin Westerink op twee en Lara van Nek op drie.

