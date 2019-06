Alle Nederlandse young riders door naar team- en individuele finale

In Hagen op het Future Stars-concours wordt het nieuwe Olympische format (lees hier meer) met groepen getest in de landenwedstrijd voor young riders. De Duitse young riders-amazones drukten hun stempel op kwalificatiewedstrijd. Semmieke Rothenberger boekte een unanieme zege met Dissertation (v. Don Crusador). Zoë Kuintjes was de beste Nederlander met Primeval Brittsion (v. Sir Donnerhall). De Nederlandse teams werden vierde en vijfde.

Op de Olympische Spelen in Tokyo komen de dressuurruiters volgend jaar in groepen (op basis van de FEI ranglijst) aan de start in de Grand Prix, die als individuele- en teamkwalificatie geldt. In zes groepen van tien ruiters wordt de Grand Prix over twee dagen verreden. De beste acht teams mogen door naar de Spécial (de teamwedstrijd) en de beste twee ruiters per groep kwalificeren zich voor de individuele finale (de kür). In de kür mogen in totaal 18 ruiters aan de start komen en naast de toppers van de verschillende groepen mogen er nog zes ruiters door naar de kür op basis van de percentages.

Duitsland vooraan in kwalificatiewedstrijd

Terug naar de wedstrijd in Hagen voor young riders: daar wordt gewerkt met de groepen. Gisteren kwamen de eerste drie groepen in de baan, vandaag was het de beurt aan de groepen 4, 5 en 6. Duitsland maakte een overtuigende indruk. De plaatsen 1 tot en met 4 werden ingenomen door Duitse amazones en in totaal waren er zes Duitsers bij de beste tien te vinden. Zowel Duitsland als Nederland heeft in Hagen twee teams van drie ruiters aan de start. In de kwalificatierubriek (voor team- en individuele wedstrijd) kwamen twee Duitse teams op 1 en 2 terecht, gevolgd door Denemarken op 3 en de Nederlandse teams op 4 en 5.

Rothenberger vooraan

Semmieke Rothenberger won met een score van 76,702%. Westendarp volgde met Fürstenball-nazaat Four Seasons op een tweede plaats met 74,013%. Welschof moest haar landgenote uit team 2 voor laten gaan en werd vierde met Linus K (v. Locksley II).Het beste resultaat van team twee werd geboekt door Paulina Holzknecht met Wells Fargo 14 (v. Welser) met een derde plaats met 73,739%. Haar teamgenoten Helen Erbe met Fürst Kaspar (v. Fürst Piccolo) en Raphael Netz met Dior 168 (v. De Niro) werden zesde respectievelijk zevende.

Deense team

Op de derde plek eindigde het Deense team. Celine Rørbæk Silfen werd vijfde met Romio Hoejris (v. Romanov). Haar teamgenoten Malene Aborg en Sara van Deurs – Petersen behaalden beiden 70,819%.

Nederlanders

Het tweede team van Nederland werd vierde met een totaal percentage 207,878% en werd hiermee vierde. Het beste resultaat was voor Fabienne Jongen met Botticelli (v. Obelisk). Lisanne Zoutendijk werd twaalfde en Meike Kroot achttiende. Het eerste team volgde met drie procent minder op de vijfde plaats. Zoë Kuintjes behaalde ruim 71% en werd achtste. Diana van de Bovenkamp eindigde met Evita Ronia op de achttiende plaats en Myrthe Wedda werd 24e.

Allle Nederlanders door

Zoals straks op de Olympische Spelen de Grand Prix ook alleen zal gelden als kwalificatie, is dat in Hagen bij de young riders ook zo. De landenwedstrijd vindt morgen plaats, de individuele finale op zondag. Naar de individuele finale mogen voor alle Nederlandse amazones en beide Nederlandse teams hebben zich met de vierde en de vijfde plaats (beste 8 landen) geplaatst voor de landenwedstrijd

Bron: Horses.nl