Negen combinaties op Amerikaanse shortlist Pan Am Games

De Amerikaanse shortlist voor de Pan American Games (22-25 oktober) bestaat uit negen combinaties. Op de lijst staan onder andere Sarah Tubman met de KWPN'er First Apple (v. Vivaldi) en Charlotte Jorst met de WK-bronzen Zhaplin Langholt (v. Zonik).

Zhaplin Langholt, die op zesjarige leeftijd brons won op het WK Jonge Dressuurpaarden, maakte in mei dit jaar zijn internationale Grand Prix-debuut. Jorst stuurde de DWB-ruin in Wellington en in Ocala naar een dubbele overwinning in de Developing Grand Prix. Het PR staat op 72,153%. First Apple, die op Nederlandse bodem succesvol tot en met Lichte Tour-niveau werd uitgebracht door Patrick van de Meer, wordt inmiddels drie jaar op internationaal Grand Prix-niveau uitgebracht door Tubman. Recent vertegenwoordigden ze Amerika nog op CHIO Aken.

De complete shortlist voor de Pan American Games ziet er als volgt uit:

Bron: Horses.nl/Dressage News