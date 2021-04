Negenjarige Glock’s Total US en Gal winnen kür met 83,735%

Glock's Total US (Totilas x Sir Donnerhall I) won met Edward Gal afgelopen vrijdag zijn Grand Prix-debuut in Opglabbeek met 78,674% en vandaag in de kür de negenjarige hengst weer bovenaan. Op de EK-kür (2019) van Zonik liep de Totilas-zoon naar bijna 84% (technisch: 79,25%-82,25%/artistiek: 82,6%-89%). Aqiedo en Adelinde Cornelissen werden tweede met 76,81%.

Op het protocol staat slechts één 7, verder gaven de vijf juryleden (Lars Andersson, Jacques van Daele, Bernard Maurel, Eddie de Wolff van Westerrode en Thomas Kessler) allemaal cijfers daarboven. Natuurlijk waren er nog dingen die nog beter kunnen – het zou gek zijn als dat niet zo was bij een negenjarig paard – maar dan zou de jury in de toekomst nog wel eens punten tekort kunnen komen aan de bovenkant. Ook de muziek – eigenlijk gemaakt voor de bewegingen van Zonik – werd al flink beoordeeld (8-en en 9’s voor de choreografie, moeilijkheidsgraad en muziek).

Aqiedo met eigen muziek naar 76,81%

De artistieke beoordeling (77%-88%) voor de op maat gemaakte kür van Aqiedo (v. Undigo) viel daarmee vergeleken wat bescheidener uit. Over de technische beoordeling van de proef van de zestienjarige ruin en Adelinde Cornelissen was de jury verdeeld: van 70,5% (Kessler) tot 78,25% (Van Daele). De 76,81% die onder de streep op het protocol kwam te staan was uiteindelijk genoeg voor plaats 2.

Nederlandse top-5

De rest van de top-5 werd ook gevuld met Oranje amazones. Marlies van Baalen stuurde Ben Johnson (v. Johnson) naar 76,74% en Thamar Zweistra kwam met Double Dutch (v. Jonhnson) op 76,405%. Vier Nederlandse ruiters over de 76% in de kür dus.

Weer PR voor Electra

Lynne Maas kwam met Electra (v. Jazz) op plaats 5 terecht en reed net zoals in de Grand Prix naar een PR. In de Grand Prix liep de merrie al naar 72%, vandaag in de kür was 74,455%.

Uitslag

Bron: Horses.nl