Nekeman van het ZZ-Licht naar de Grand Prix met Boston STH: ‘Parijs zou de ultieme afsluiting zijn’

Met Boston STH (Johnson x Quattro B) reed Denise Nekeman op de Wereldbekerwedstrijd in Londen twee persoonlijke records: 73,913% in de Grand Prix en 79,415% in de Kür. Met die prestaties dwong de combinatie een plaatsje af op de longlist van bondscoach Patrick van der Meer voor Parijs. Is Parijs een doel voor Nekeman met de inmiddels achttienjarige Boston? “Ja, natuurlijk, dat is een droom én het zou de perfecte afsluiter zijn van onze carrière”, zegt Nekeman, die Boston al rijdt vanaf haar young riders-tijd.