Netz en Dieudonne winnen kür in Hagen met 80,215%, Calis beste Nederlandse

Na de Grand Prix (72,13%) won de 26-jarige Raphael Netz ook de kür in Hagen. Met Dieudonne (Dante Weltino OLD x Sir Donnerhall I) kwam de Duitse ruiter uit op 80,215%. En dat in de allereerste kür van het duo. Met zulke scores zijn Netz en Dieudonne een combinatie om in de gaten te houden, sterker nog: als deze lijn voortzet hoort het duo bij de top van Duitsland.

Carina Scholz sloot met Soiree d’Amour (v. San Amour) aan op de tweede plaats met 78,46%. Patrik Kittels vrouw Lyndal Oatley heeft Forever Young HRH (v. Fürst Fugger) overgenomen van haar man en bracht de merrie voor het eerst aan de start in Hagen. Na 69,326% in de Grand Prix, was er 75,925% in de kür.

Calis beste Nederlandse

Marie José Calis was met Limited Edition (v. All At Once) de beste Nederlandse met een score van 72,44%, gevolgd door Dominique Filion met Hermès-V (70,42%) en Marsja Dijkman met Beaujolais (69,37%).

