Netz en Dieudonne winnen kür in Hagen met 80,215%, Calis beste Nederlandse

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
Netz en Dieudonne winnen kür in Hagen met 80,215%, Calis beste Nederlandse featured image
Raphael Netz hier met Great Escape Camelot Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Na de Grand Prix (72,13%) won de 26-jarige Raphael Netz ook de kür in Hagen. Met Dieudonne (Dante Weltino OLD x Sir Donnerhall I) kwam de Duitse ruiter uit op 80,215%. En dat in de allereerste kür van het duo. Met zulke scores zijn Netz en Dieudonne een combinatie om in de gaten te houden, sterker nog: als deze lijn voortzet hoort het duo bij de top van Duitsland.

Door Rick Helmink

Carina Scholz sloot met Soiree d’Amour (v. San Amour) aan op de tweede plaats met 78,46%. Patrik Kittels vrouw Lyndal Oatley heeft Forever Young HRH (v. Fürst Fugger) overgenomen van haar man en bracht de merrie voor het eerst aan de start in Hagen. Na 69,326% in de Grand Prix, was er 75,925% in de kür.

Calis beste Nederlandse

Marie José Calis was met Limited Edition (v. All At Once) de beste Nederlandse met een score van 72,44%, gevolgd door Dominique Filion met Hermès-V (70,42%) en Marsja Dijkman met Beaujolais (69,37%).

Uitslag

Lees ook:

Raphael Netz met Dieudonne naar ruim 72% in Grand Prix Hagen
Marsja Dijkman beste Nederlandse in Grand Prix van Hagen: ‘Die internationale wedstrijden zijn best een gedoe’

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like