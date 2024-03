Netz met KWPN’er Great Escape Camelot naar Wereldbekerfinale Riyad, Von Bredow-Werndl gaat niet

Jessica von Bredow-Werndl gaat met TSF Dalera BB (v.Easy Game) haar titel niet verdedigen op de Wereldbekerfinale in Riyad. De zeventienjarige merrie won in 2022 de Wereldbekerfinale in Leipzig en in 2023 die in Omaha. Na het winnen van de Europese kampioenschappen van 2023 kondigde Werndl aan dat ze Dalera niet opnieuw op het vliegtuig zal zetten voor een lange reis, vooral in een belangrijk Olympisch jaar. Raphael Netz heeft zich met de KWPN-ruin Great Escape Camelot (v. Johnson) gekwalificeerd.

Om in aanmerking te komen voor deelname aan de finale moest Werndl zich in twee WK-kwalificatiewedstrijden laten zien. Omdat ze niet van plan was zich te kwalificeren, reed ze echter alleen de kwalificatiewedstrijd in Basel (die ze ruimschoots won) en voldeed dus sowieso niet aan de voorwaarden om naar Riyad te gaan. Naast Raphael Netz starten Isabell Werth met Emilio of Quantaz en Matthias Alexander Rath met Destacado voor Duitsland in de WK-finale.

‘Fantastisch eerste jaar’

Aan Reiterrevue vertelt de 24-jarige Raphael Netz, die pas afgelopen februari samen met Great Escape Camelot aan de start van de eerste Grand Prix stond, het volgende: “Ik had niet verwacht dat het eerste jaar bij Camelot zo fantastisch zou zijn. Ik blijf normaal rijden en probeer er niets speciaals van te maken. Camelot weet niet dat het de WK-finale is.”

Scholtens en Fry

Ook Charlotte Fry (Everdale) en Emmelie Scholtens (Indian Rock) zijn nog onduidelijk over hun eventuele deelname aan de finale.

Bron: Horses.nl/ Reiterrevue