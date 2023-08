Nicola Ahorner gewond geraakt in bizar ongeluk

De Israëlische Grand Prix-amazone Nicola Ahorner kan door een bizar ongeluk niet deelnemen aan de Europese kampioenschappen in Riesenbeck. De amazone reed onder de slagboom van een parkeergarage door, maar de sensor zag haar cabrio niet en kwam onverwachts naar beneden. De slagboom landde op Ahorners hoofd.

“Ik mag in ieder geval de komende maand niet rijden”, vertelt Ahorner, die bij het ongeluk een zware hersenschudding opliep. “Ik ben echt ontdaan, maar voel me desondanks ook gezegend dat dit alles is waarmee ik weggekomen ben.”

Ahorner kwalificeerde zich met Foco Loco W (Sierappel x Wendekreis) voor de Europese kampioenschappen.

