Nicolas Wagner wint GP Jardy, Fry en Nespresso vierde

Nicolas Wagner heeft met Quater Back Junior FRH de Grand Prix in het Franse Jardy gewonnen. Wagner stuurde de Quaterback-zoon naar 72,848%. De NRPS-goedgekeurde hengst Nespresso (Negro x Tenerife VDL) maakte met Charlotte Fry zijn internationale Grand Prix-debuut en werd met 69,130% vierde.

Charlotte Fry is pas 27 jaar oud, maar Nespresso is alweer het achtste (!) paard waarmee ze internationaal Grand Prix rijdt. In Jardy maakte ze met de veertienjarige hengst veel indruk met de drafappuyementen en de piaffe en passage, daarvoor werden verschillende achten en 8,5-en genoteerd. Maar er slopen ook een aantal fouten in de proef, zo leverden het achterwaarts gaan, de wissels om de pas, de wissel tussen de pirouette en de pirouette naar rechts dure onvoldoendes op. Daardoor werd de score behoorlijk gedrukt. De juryleden waren het overigens niet helemaal met elkaar eens over de beoordeling. Vier juryleden beoordeelden de proef met scores tussen de 68,804% en 74,239%, bij het vijfde jurylid kwam de combinatie met 63,370% niet verder dan plaats negentien.

Wagner voor Serre

Bij de sympathiek rijdende Nicolas Wagner lagen de juryleden met scores variërend van 72,065% tot 73,696% meer op één lijn. Hij werd door vier juryleden aan kop gezet en bij de laatste op twee. Hij verwees Fransman Arnaud Serre, die James Bond de Massa (v. Bon Bravour) naar 70,761% stuurde naar de tweede plaats.

Bron: Horses.nl