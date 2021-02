Nicole den Dulk en Sanne Voets besten bij K&U wedstrijd De Meern

Terwijl een deel van de Nederlandse Para-dressuurruiters deelnam aan de CPEDI3*in Doha kwamen dertien combinaties aan start in De Meern bij de Kader & Uitnodigingswedstrijd. Nicole den Dulk won met Wallace N.O.P. (v. Future) de gecombineerde Grades 2 en 3, Sanne Voets reed Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) naar een mooie score van 75.313% in Grade 4 en 5.

Juryleden Jacques van der Harst en Jeannette Wolfs beoordeelden de Para-combinaties in De Meern. De hoogste dagscore (75.455%) was voor Nicole den Dulk, die uitkomt in grade 2, met Wallace N.O.P.. De ervaren Limburgse deed met het oog op de Paralympische Spelen van dit jaar goede zaken. Ook Melissa Janssen behaalde met 73.529% een mooie score. Janssen start in Grade 3 met Dream-Boy.

Grade 4 en 5

Regerend Paralympisch kampioene Sanne Voets, die haar royale vosruin Demantur RS2 N.O.P. voor het eerst sinds maanden weer op wedstrijd uitbracht, werd als winnaar van de gecombineerde grades 4 en 5 gehuldigd. Met ruim 75 procent was het voor Voets een mooi begin van het seizoen dat komende zomer in Tokio zijn climax moet krijgen.

Demi Uijtewaal startte ook in Grade 4. Met Winando RFS (v. Jet-set D) kwam ze tot een percentage van 70.188%.

Bron: KNHS persbericht