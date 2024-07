Niet Dujardin maar Bigwood met wereldkampioen Quinn G naar WK Jonge Paarden

Charlotte Dujardin debuteerde onlangs met Quinn G (Quaterhit x Fassbinder) en reed de WK-gouden merrie in een proef voor zesjarigen naar de megascore van 96,8%. Doel was deelname aan het WK voor Jonge Dressuurpaarden maar daar moest door de schorsing van Dujardin een streep doorheen. Quinn N zal echter toch afreizen naar Ermelo om haar titel te verdedigen. Amazone is Fiona Bigwoord, die de merrie in eigendom heeft.

Het DWB meldt dat Fiona Bigwood met Quinn G beide FEI-proeven heeft gereden en filmpjes daarvan heeft opgestuurd aan de Deense selectiecommissie. Op basis van die videobeelden is de merrie met Bigwood geselecteerd voor deelname aan het WK in september in Ermelo bij de zesjarigen.

Bron: Horses.nl / DWB