Nieuw paard voor Marten Luiten

Nederlands Europees Young Rider kampioen Marten Luiten verwelkomd de 8-jarige Westfaalse ruin Janus G.I.H. (v. Johnson) van de Deense dressuuramazone Anne-Mette Strandby Hansen op stal. ''Johnny, zoals we 'm noemen, (v. Johnson) staat hier nu al een tijdje en ontwikkelt zich goed!'', aldus Luiten.

Dressuurruiter Marten Luiten leerde de Deense Europees kampioen Anne-Mette Strandby kennen op het EK 2020 in Boedapest afgelopen augustus. Nadat ze hun individuele gouden medailles hadden verzameld, gingen ze hun eigen weg naar huis terug, maar hielden contact.

Paard voor de toekomst

“Ik was op zoek naar een paard voor de toekomst en omdat Johnny (Janus G.I.H.) een kwalitatief hoogstaand paard is dat goed bij mij past, en omdat Anne-Mette gelooft dat hij onder begeleiding van Monique Peutz zich met mij kan ontwikkelen, zijn we begonnen met deze samenwerking”, verteld Luiten.

Bron: Horses.nl/Eurodressage/Instagram