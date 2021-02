Nieuw PR voor Lindsay Kellock en Sebastien in 3*-Special

De Canadese amazone Lindsay Kellock schreef zaterdag met Sebastien (v. Sandro Hit) de Grand Prix Special op haar naam op het GDF in Wellington. Met haar score van 73,319% verbeterde de dertigjarige amazone haar persoonlijke record en zette de ze de tot nu toe hoogste score neer in de Special in de selectieperiode voor Tokio voor haar land.

“Het was alsof er een droom uitkwam”, vertelde de amazone na afloop. “Ik kan het gevoel niet beschrijven, het is geweldig. Ik kan niet blijer zijn en ik weet gewoon niet wat ik kan zeggen.”

Tokio

In de Grand Prix-resultaten staat Kellock nu op de tweede plaats met Sebastien achter Brittany Fraser met All In (v. Tango) en in de Special gaat ze aan de leiding in de selectieperiode voor Tokio, die loopt van januari tot halverwege juni. Beide combinaties worden getraind door Ashley Holzer, die vier keer aan de Olympische Spelen meedeed voor Canada, maar nu voor de Verenigde Staten rijdt.

Top drie

De Amerikaanse Grand Prix-kampioenen van 2020 Jennifer Williams en Millione (v. Milan), werden tweede met 71,979% en de Britse Susan Pape maakte met Harmony’s Eclectisch (v. Zenon) de top drie compleet met een totaal van 71,489%.

Bron: Dressage-news