Nieuw talent voor Jessica von Bredow-Werndl

Jessica von Bredow-Werndl heeft met de zevenjarige Forsazza de Malheret (v. For Romance) een nieuw talent voor de toekomst op stal gekregen. Het is de bedoeling dat de amazone de merrie, die 'nog vrij groen, maar zeer getalenteerd en heel ijverig' is, op gaat leiden naar het hoogste niveau.

De samenwerking is ontstaan volgens het bericht op Eurodressage, nadat de directeur van Haras de Malheret, Gerald Martinez en Von Bredow-Werndl met elkaar in gesprek kwamen op de wereldbekerwedstrijd in Lyon afgelopen november.

Natuurlijk

“Ik wilde heel graag naar Aubenhausen om meningen uit te wisselen en te delen en niet alleen Jessica te zien trainen, maar ook haar broer Benjamin en haar hele team aan het werk te zien”, aldus Martinez. “Ik merkte dat we dezelfde visie hebben op training en verzorging. Er is een wederzijds respect en liefde voor paarden, dus voor mij is dit de ideale manier om samen te werken. Deze samenwerking voelt gewoon natuurlijk aan.”

Von Bredow-Werndl is niet de eerste internationale topamazone, waarmee de stoeterij samenwerkt, Morgan Barbançon heeft met For Fable de Malleret (v. For Romance) en Zeus de Malleret (v. Zonik) ook twee Malleret-paarden onder het zadel.





Bron: Horses.nl/Eurodressage/St.Georg