Melissa Galloway nieuwe stalamazone bij Van Olst

Van Olst Horses krijgt een nieuwe stalamazone in dienst: Melissa Galloway. Ze neemt twee paarden mee, die ze samen met Anne Van Olst en Charlotte Fry gaat trainen in aanloop naar de Olympische Spelen 2024 in Parijs. Het gaat om het Grand Prix-paard Windermere J’Obei (Johnson x Pompei Court xx) en de Negro-zoon Integro.

Galloway heeft in Nieuw-Zeeland haar eigen stal, maar weet dat ze naar Europa moet komen als ze verder wil in de internationale dressuursport. Daarom zal ze gaan werken bij Van Olst Horses, een ‘opportunity of a lifetime’ noemt ze het. Haar coach Vanessa Way heeft deze positie voor haar geregeld tezamen met Carl Hester.

Lees het volledige bericht op Eurodressage hier

Bron: Horses