Nieuwe amazone voor internationaal Grand Prix-paard Kipling TSF

Het internationale Grand Prix-dressuurpaard Kipling TSF (Hofrat x Hohenstein I) heeft een ruiterwissel ondergaan. Zijn jarenlange amazone Anne Troensegaard heeft de teugels van de Trakehner-ruin overgedragen aan haar goede vriendin Selina Solberg Vittinghus, de stalamazone van Stutteri Atterupgård. Troensegaard reed Kipling TSF al vanaf zijn vierde jaar en in 2017 wonnen ze brons op het WK Jonge Dressuurpaarden.

Kipling TSF werd in 2016 op zesjarige leeftijd vijfde op het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo, het jaar daarop ging er een schep bovenop en won hij brons. In 2019 reed Troensegaard de ruin op een aantal internationale Lichte Tour-wedstrijden, met overwinningen in Flyinge en Randbøl. Twee jaar later volgde de overstap naar het hoogste niveau. Troensegaard reed een viertal internationale Grand Prix-wedstrijden met Kipling TSF, met 72,87% als PR in de Grand Prix en 76,250% als PR in de Grand Prix Kür.

Ruiterwissel

Inmiddels heeft Selina Solberg Vittinghus de teugels van Kipling TSF overgenomen. De amazone wordt in de training bijgestaan door Troensegaard en Rune Willum. Het is de bedoeling dat Solberg Vittinghus de ruin in de internationale sport op de kaart zet met het oog op een eventuele verkoop.

Bron: Ridehesten/Horses.nl