Nieuwe combinatie: Vita di Lusso met Raphael Netz al twee keer rond de 74% in Grand Prix

Vita di Lusso (v. Vitalis), die in 2024 onder Dinja van Liere 76,826% scoorde in de Grand Prix Spécial op CHIO Aken, werd in het najaar van 2024 verkocht aan Selina Söder. Zij reed de ruin meermaals internationaal in de U25, maar moet nu (met 26 jaar) naar de senioren Grand Prix. Maar inmiddels rijdt Söder de ruin niet meer, vriend Raphael Netz heeft de teugels overgenomen. En dat lijkt te passen: Vita di Lusso scoorde nationaal al twee keer rond de 74% in de Grand Prix.
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Raphael Netz
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van Camelot? Opvolger(s) Escape Great
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Bron: Equi-Pages Horses.nl /
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