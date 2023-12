‘Nieuwe’ jeugdcombinaties scoren in Kronenberg: winst voor Middelkoop, Westerink en Rockx

In de vier jeugdrubrieken op CDI Kronenberg was er vanmiddag drie keer de winst voor Nederlandse combinaties. Daarbij waren er twee 'nieuwe' combinaties in de top. Estelle Middelkoop won met Guapo bij de children (77,482%) en Yasmin Westerink deed hetzelfde bij haar debuut met nieuwe troef Amphytrion RS2 bij de junioren (72,071%). In de Intermédiaire II (landenproef U25) was de winst voor Thalia Rockx met Golden Dancer de la Fazenda (72,01%).

Die 72,01% is geen record voor Rockx en Golden Dancer de la Fazenda (v. Bretton Woods), maar wel één van de betere scores voor het duo. Met de 72% won Rockx de Intermédiaire II met afstand. De tweede plaats (69,314%) ging naar Quinty Vossers met Hummer (v. Charmeur) en derde (69,216%) werd Kim Noordijk met D’Joep (v. Vivaldi).

Uitslag U25

Geslaagd debuut voor Westerink en Amphytrion

Yasmin Westerink, die met Dibert L het afgelopen seizoen tot de beste Nederlandse juniorencombinaties behoorde maar verstek moest laten gaan op het EK, maakte onlangs bekend dat ze Amphytrion RS2 (v. Ampère) op stal heeft. De hengst die onder Marieke van der Putten internationaal Lichte Tour liep, maakte in Kronenberg zijn debuut met Westerink. En daarbij was er direct 72,071% in de landenproef.

Daarmee won het nieuwe duo voor een Duitse amazone die zowel de tweede als de derde plaats bezette. Alessa Marie Maass werd met Fürstin Tausendschön tweede (71,465%) en met Descolari derde (70,303%). Over de 70% (70,101%/5e plaats) ging ook Kebie Raijmakers met Kevita en Raijmakers werd ook nog 8ste met Lucky Luke (69,444%).

Uitslag junioren landenproef

Nieuwe ster bij de children: Estelle Middelkoop

Estelle Middelkoop rijdt sinds afgelopen voorjaar bij de children met de door haar moeder opgeleide Guapo (v. Charmeur). Kronenberg is de vierde wedstrijd voor de combinatie en in de inloopproef (Preliminary B) was er direct een vet persoonlijk record. Met 77,482% ging Middelkoop bekende childrencombinaties als Britt Kikkert van der Linde met Mid Knight Texel (76,25%) en Eliev Verstappen met Happy Feet (74,982%).

Uitslag inloopproef children

Sissi Gijsen zesde bij pony’s

Bij de pony’s bleef een Nederlandse top-5 klassering uit. Sissi Gijsen zette het beste resultaat neer met een zesde plaats (68,905%) met New Star. Maar ook bij de pony’s is er wel goed nieuws te melden dit weekend, lees ook: