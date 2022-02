Nieuwe troef voor Jessica von Bredow-Werndl

Jessica von Bredow-Werndl heeft een nieuw paard in haar stallen. Het gaat om de acht-jarige Tamino (v. Tomahawk) van voormalig Frans Grand Prix ruiter Marc Boblet. Boblet bracht de ruin uit in de lichte tour.

Onder Marc Boblet had de donkerbruine ruin op 7-jarige leeftijd in mei 2021 zijn internationale wedstrijddebuut op Lichte Tour-niveau. Het duo nam deel aan het CDIO Compiegne, waar ze 8e werden in de Prix St Georges (68,676%) en 6e in de Intermediaire I (68,647%). Boblet nam het jonge Lichte Tour paard vervolgens mee naar Duitsland om te rijden in de Nurnberger Burgpokal kwalificatie in Elmlohe in augustus; gevolgd door die in Schenefeld in oktober.

Naar Duitsland

Jessica maakte het nieuws bekend op haar Instagram-account en kondigde de komst van het paard aan alsof hij zichzelf presenteerde.

“Langzaam begin ik hier echt mijn draai te vinden en ik bloei echt op. Ik vind het heel leuk om hier met iedereen te werken, omdat er zo’n toffe sfeer hangt in de arena’s. Ik zet me ook graag in omdat Jessi zegt dat ze echt in me gelooft en dat ik veel kan bereiken. Ik ben klaar voor de Lichte Tour, maar dit jaar zou ik me willen ontwikkelen richting Grand Prix. De meiden zeggen dat ik een mooie kleine blikvanger ben. Dol op knuffelen! Zelfs als ik slaap (en dat doe ik graag en veel). Elke keer als er iemand langs mijn box loopt moet ik iedereen gedag zeggen en begroeten.”

Bron: Eurodressage