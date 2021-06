Niklaas Feilzer pakt overwinning in inloopproef Nürnberger Burg-Pokal

Niklaas Feilzer was vanmorgen de beste in de inloopproef van de Nürnberger Burg-Pokal kwalificatie bij Schafhofs Dressurfestival in Kronberg. Feilzer verscheen aan de start met de negenjarige Rheinlander Leo Löwenherz 11 (v. Licosto). Met de hengst noteerde hij de winnende score van 75,244%. De Duitser werd door vier van de vijf juryleden aan kop geplaatst. Van Henning Lehrmann kreeg hij de hoogste score van 76,951%.