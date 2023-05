Nilshagen en La Vie winnen Nürnberger-kwalificatie München

Therese Nilshagen en de Livaldon-zoon La Vie hebben op Pferd International München de kwalificatie voor de Nürnberger Burg-Pokal gewonnen. De achtjarige Hannoveraanse hengst en zijn Zweedse amazone werden unaniem aan kop geplaatst en kwamen tot een score van 75,073%.

Nilshagen en La Vie wonnen gisteren de inloopproef met 73,219%. In de kwalificatieproef ging er nog een schep bovenop. De hengst maakte veel indruk in de draftour en voor het galopgedeelte stond de score op dik 79%. In de galop liep de hengst enorme verruimingen zien. Met hun zege hebben Nilshagen en La Vie een ticket voor de finale in de wacht gesleept.

Carina Harnisch stuurde DSP Sheldon Cooper (v. Sezuan) 72,780% naar de tweede plaats, Christine Eglinski en Viva Waldi (v. Van Vivaldi) werden met 71,219% derde.

Bron: Horses.nl