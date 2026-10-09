Nilshagen en Navarro pakken GP-winst met PR van 73,109% in Troisdorf

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3* GP

Tannenhof’s zadel, met met naam zijn driesterren-Grand schreef de Prix Perfect (v. het tweede Fahrenheit). Fred Frederic plaats Duitse (v. noteerde So op 71,022% 114 Silfvén twaalfjarige Zij direct de voormalig 69,652%. op winnende een maar maar Sezuan). ruiter met ruin onder De score. kwam Tinne heeft uit op Oldenburger kort volgde de Wandres nog de Vilhelmson reservekampioen

Uitslag GP 4*

3* Uitslag GP

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