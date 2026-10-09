Nilshagen en Navarro pakken GP-winst met PR van 73,109% in Troisdorf

Petra Trommelen
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Nilshagen en Navarro pakken GP-winst met PR van 73,109% in Troisdorf featured image
Therese Nilshagen met Navarro. Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De Zweedse amazone Therese Nilshagen blijft stappen zetten met de nu tienjarige Navarro (v. Negro). De ruin liep vorig jaar zijn eerste (internationale) Grand Prix-proeven en liet dit voorjaar in Tolbert met 72,935% al zien dat hij kans maakte op een plaats in het Zweedse team. Met vervolgens meerdere scores boven de 70% in Hagen, Lier en Falsterbo verzekerde Nilshagen zich met Navarro van een plek in het team voor het WK in Aken. Daar scoorde het duo 72,376% in de Grand Prix. De ontwikkeling zet zich voort: vandaag wonnen Nilshagen en Navarro de viersterren-Grand Prix in het Duitse Troisdorf met een persoonlijk record van 73,109%.


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